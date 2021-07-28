На вакцину претендуватимуть лише діти, які страждають на важке ожиріння, важкі хронічні захворювання легень, порушення нервового розвитку, застійну серцеву недостатність, серпоподібну анемію і важкі аутоімунні захворювання.

Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю дозволило вакцинація проти коронавірусу дітей від 5 до 11 років. Однак на вакцини зможуть претендувати лише ті, хто мають серйозні захворювання, які можуть призвести до ускладнень COVID-19.

Як пише The Times of Israel, у відомстві наголосили, що щеплення можна зробити лише дітям, у яких "висока ймовірність серйозного захворювання і навіть смерті внаслідок зараження новим коронавірусом".

Міністерство охорони здоров'я пояснило, що на вакцину претендуватимуть лише діти, які страждають на важке ожиріння, важкі хронічні захворювання легень, порушення нервового розвитку, застійну серцеву недостатність, серпоподібну анемію і важкі аутоімунні захворювання.

Дітям вводитимуть препарат від Pfizer та BioNTech. Однак доза буде утричі меншою від звичайної.

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Рішення про можливість щеплення дітей стало можливим після того, які Pfizer/BioNTech і Moderna почали досліджувати вплив вакцини проти коронавірусу на дітей від 5 до 11 років.

У компані Moderna заявили, що очікують отримати достатньо даних для подачі заявки на дозвіл використання свого препарату для дітей молодшого віку до кінця 2021 року або на початку 2022 року.

Натомість у Pfizer наголошували, що хочуть подати заявку на дозвіл масових щеплень дітей у віці від 5 до 11 років уже у вересні.

В Ізраїлі вже вакцинують підлітків у віці від 12 до 15 років. Країна намагається щепити якомога більше людей на тлі поширення більш небезпечного штаму "Дельта".

За даними Bloomberg, в Ізраїлі 63,7% людей отримали щонайменше одну дозу вакцини. А 58,9% громадян уже завершили вакцинацію.

З початку пандемії у 9-мільйонному Ізраїлі зафіксували 864 тисячки випадків коронавірусу. Понад 6,4 тисячі людей померли від ускладнень COVID-19.

Вакцинація дітей проти коронавірусу: що відомо

Автор: Вікторія Гордієнко