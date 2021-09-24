У міністерстві розраховують, що поява класичної вакцини дасть можливість скоротити кількість "відмовників".

Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю зареєструвало вакцину від COVID-19, вироблену британською компанією за технологією, відмінною від вакцин Pfizer і Moderna.

Як пише портал Newsru.co.il, вакцина Vaxzervia виробництва AztraZeneca заснована на класичному вірусному векторі, а не на новій технології мРНК.

Вона призначена для декількох сотень пацієнтів, у яких була гостра алергічна реакція на вакцини Pfizer і Moderna.

Крім того, її зможуть отримати невакциновані ізраїльтяни, які з тих чи інших міркувань не бажають щепитися вакцинами мРНК. У МОЗ розраховують, що поява класичної вакцини дасть можливість скоротити кількість "відмовників".

Читайте такожВООЗ: півсотні країн не зможуть прищепити і 10% населення до жовтняПоставка вакцини Vaxzervia в лікарні почнеться найближчим часом.

Вранці в п'ятницю, 24 вересня, Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю опублікувало нові дані по епідемії COVID-19. В цілому з початку пандемії в країні виявлено 1 256 600 заражених (+6400 за добу). При цьому 1 183 557 одужали після зараження коронавірусом, 7 611 хворих померли. Зараз заражені 65 432 осіб.

Першу дозу вакцини отримали 83% громадян, вакциновані двома дозами 80%, трьома дозами – 66%.

1 серпня в Ізраїлі розпочався третій етап масової вакцинації від COVID-19. З 29 серпня вирішено ревакцинувати всіх громадян старше 12 років, які отримали друге щеплення проти коронавірусу більше п'яти місяців тому.

Як раніше повідомляв УНІАН, Міністерство охорони здоров’я Ізраїлю повідомило, що у понад 11% дітей, яким поставили діагноз COVID-19, спостерігали LongCovid – симптоми хвороби, які зберігалися понад 12 тижнів.

Автор: Інна Андаліцька