За даними медиків, в 11,2% дітей зберігалися симптоми "тривалого COVID-19" упродовж 12 і більше тижнів.

Міністерство охорони здоров’я Ізраїлю повідомило, що у понад 11% дітей, яким поставили діагноз COVID-19, спостерігали LongCovid – симптоми хвороби, які зберігалися понад 12 тижнів.

Медики опитали батьків понад 13 тисяч дітей віком 3-18 років, у яких діагностували коронавірус. Результати виявили, що в 11,2% зберігалися симптоми "тривалого COVID-19" упродовж 12 і більше тижнів, пише Українська правда. Життя з посиланням на The Times of Israel.

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До симптомів "довгого ковіду" відносяться:

порушення когнітивних функцій (мислення);

психічні розлади (тривожні й депресивні стани);

ураження функцій дихальної та серцево-судинної системи;

ускладнення інших наявних медичних станів.

Разом з тим дослідники з’ясували, що через півроку після зараження коронавірусом симптоми постковідного синдрому зберігалися у 1,8% дітей молодше 12 років і в 4,6% підлітків віком 12-18 років.

Медики зазначили, що дослідження підтверджує тезу про зростання ризику розвитку "постковідного синдрому" з віком. Шансів отримати LongCovid більше у тих, хто під час постановки діагнозу "коронавірусна інфекція" мав симптоми захворювання.

Проте ізраїльські лікарі наголошують, що дані мають деякі неточності. Адже самопочуття дітей могло бути зумовлене і загальним емоційним станом від локдаунів, військових дій в Ізраїлі та негативної атмосфери протягом останнього року.

Нагадаємо, як писав УНІАН, раніше експерти у Британії заявили, що симптоми COVID-19 тривають щонайменше три місяці в одного з 40 перехворілих. Раніше вважалось, що "постковідний синдром" може траплятися у кожної 10 людини, яка перехворіла на коронавірус.

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Автор: Вікторія Гордієнко