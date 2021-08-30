Цього разу повідомлення про забруднення вакцини надійшли з префектур Гумма і Окінава. У префектурі Гумма в одному з флаконів з вакциною було виявлено невідому речовину чорного кольору.

Міністерство охорони здоров'я, праці та добробуту Японії оголосило про припинення використання ще 1 млн доз вакцини проти коронавірусу виробництва американської компанії Moderna.

Як повідомляє Reuters, причина припинення та ж - виявлення сторонніх домішок у флаконах з препаратом. Таким чином, припинення використання торкнулося в цілому 2,6 млн доз вакцини.

Цього разу повідомлення про забруднення вакцини надійшли з префектур Гумма і Окінава. У префектурі Гумма в одному з флаконів з вакциною було виявлено невідому речовину чорного кольору. У префектурі Окінава домішки чорного кольору були виявлені в шприцах і в одному з флаконів, і ще в одному шприці виявилися частинки рожевого кольору.

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Як заявили в міністерстві, припинення використання є запобіжним заходом. Ніяких проблем з безпекою та ефективністю вакцини поки не виявлено. Розслідування двох випадків смерті людей після введення їм вакцини Moderna триває, передає kommersant.

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Автор: Ірина Погоріла