Персоналізована вакцина проти раку, яку розробили за допомогою обчислювальної платформи Mount Sinai, продемонструвала безпеку і потенційну користь для пацієнтів з різними видами раку. Зокрема під час раку легенів і сечового міхура, які мають високий ризик рецидиву.
Як пише 24 канал з посиланням на MedicalXpress, основна мета I фази досліджень – визначити безпеку експериментального лікування. Клінічне випробування I фази представили на віртуальних щорічних зборах Американської асоціації досліджень раку (AACR), які проходили з 10 по 15 квітня 2021 року.
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Щоб створити персоналізовану протиракову вакцину, вчені секвенували ДНК пухлини, зародкової лінії й РНК пухлини кожного пацієнта. Окрім цього, науковці визначили пухлино-специфічну мету пацієнта, аби передбачити, чи розпізнає імунна система мішені вакцини.
Після будь-якого лікування раку пацієнти отримували 10 доз персоналізованої вакцини впродовж 6 місяців. Препарат вводився з імуностимулятором або ад'ювантом полі-ICLC, який здатен активувати безліч рецепторів вродженого імунітету.
До вакцинації учасники випробувань статистично мали високий шанс рецидиву захворювання. 13 пацієнтів отримали вакцину групи Mount Sinai: у 10 були діагностовані солідні пухлини й у 3 була множинна мієлома.
Після середнього періоду спостереження 880 днів у 4 пацієнтів все ще не було ознак раку, 4 отримували наступні лінії терапії, 4 померли й 1 прийняв рішення вийти з дослідження.
Вакцина добре переносилася, приблизно у третини пацієнтів розвивалися незначні реакції в місці ін'єкції.
Дослідники також побачили ранні потенційні переваги вакцини після того, як аналізи крові одного з пацієнтів показали імунну відповідь, а у 2 інших пацієнтів розвинулась стійка відповідь на імунотерапію.
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