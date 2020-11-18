Лікарі, які заразилися коронавірусом після вакцини" Супутник V", є в Томській, Ульяновській областях, Алтайському краї і на Кузбасі.

П'ять медиків в Томській області заразилися коронавірусом після першого щеплення "Супутник V" проти COVID-19. Таким чином, загальна кількість лікарів, які заразилися коронавірусом після вакцини "Супутник V", зросла до 10.

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на прес-службу регіонального департаменту охорони здоров'я.

У відомстві уточнили, що медпрацівники, які погодилися на вакцинацію, отримали першу дозу двофазного препарату на початку жовтня.

"Всі вони після вакцинації продовжували виконувати свої посадові обов'язки, надаючи медичну допомогу, в тому числі пацієнтам з новою коронавірусною інфекцією», - йдеться в повідомленні.

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Після першого етапу вакцинації інфекція була виявлена у чотирьох осіб, після другого - ще в одного. В останньому випадку друга ін'єкція була зроблена 5 листопада, а 14 листопада тест показав наявність вірусу. При цьому клінічних проявів хвороби у медика майже не було. Ще у двох інфікованих захворювання також протікає в легкій формі, у інших двох - в середньотяжкій.

Також лікарі, які заразилися коронавірусом після вакцини "Супутник V", є в Ульяновській області, Алтайському краї і на Кузбасі.

Російська вакцина від коронавірусу: що про неї відомо

У Росії в серпні заявили про реєстрацію "першої в світі" вакцини проти COVID-19, її нібито протестували на дочці Путіна.

Москва не надала світовій науковій спільноті жодних даних про випробування вакцини, які б підтверджували, що вона безпечна і ефективна проти COVID-19. Третя фаза клінічних випробувань вакцини перед реєстрацією не проводилася.

Видання Science зазначило, що Москва не скоро зможе користуватися своєю вакциною. І вона про це добре знає. На це вказують навіть певні епізоди сертифіката, виданого російським Міністерством охорони здоров'я. Зокрема, в ньому забороняється широке використання вакцини до першого січня 2021 року.

Водночас, міжнародна група дослідників висловила занепокоєння з приводу можливих неточностей у звіті про випробування російської вакцини. У деяких графіках зустрічаються підозрілі повтори, А даних для перевірки результатів недостатньо.

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Автор: УНІАН