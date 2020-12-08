Очікується, що США почнуть забезпечувати міжнародний доступ до вакцини, коли всі охочі громадяни США зроблять щеплення.

У вівторок, 8 грудня, чинний президент США Дональд Трамп підпише указ, згідно з яким розповсюдження вакцини від COVID-19 за межами країни буде можливим лише тоді, коли щеплення отримають всі охочі американці.

Про це із посиланням на власні джерела в адміністрації голови держави повідомив телеканал Fox News, передає ТСН.

Зазначається, що таким чином Трамп підкреслить концепцію "спочатку Америка".

"Першочерговим завданням є розповсюдження цих вакцин серед американців, перш ніж ми почнемо поставляти їх по всьому світу", - заявив журналістам високопосадовець, який побажав залишитися анонімним.

За його словами, очікується, що США почнуть забезпечувати міжнародний доступ до вакцини наприкінці весни чи на початку літа, коли всі охочі громадяни США зроблять щеплення, оскільки уряд "надає пріоритет американському народові".

Водночас після налагодження міжнародного доступу адміністрація планує "залучати ресурси" для допомоги бідним країнам в закупівлі вакцини.

Зазначимо, що незабаром у США відбудеться засідання Управління з санітарного нагляду, на якому розглянуть можливість схвалення використання вакцини американської компанії Pfizer і німецької BioNTech.

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Очікується, що першими вакцину отримають медики, які працюють "на передовій" боротьби з COVID-19, а також вразливе населення, зокрема американці, які перебувають у будинках для людей похилого віку.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров’я Максим Степанов звернувся до США із проханням розглянути Україну як потенційного пріоритетного кандидата на отримання вакцин в "режимі тестування та використання у надзвичайних ситуаціях", зважаючи на перебування у надскладних умовах через російську агресію на Сході країни.

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Автор: УНІАН