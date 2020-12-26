Чоловіка доставили у відділення екстреної допомоги на огляд. Наразі з ним все добре.

У бостонського лікаря з алергією на молюсків трапилась важка алергічна реакція після введення "протикоронавірусної" вакцини Moderna.

Про це повідомляє New York Times з посиланням на медика.

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Науковий співробітник геріатричної онкології у Бостонському медичному центрі, доктор Хоссейн Садрзаде каже, що одразу відчув важку реакцію: запаморочення і пришвидшене серцебиття.

Це перша серйозна реакція, публічно пов’язана з вакциною Moderna, яку вводили у перший тиждень кампанії з імунізації американців.

Чоловіка доставили у відділення екстреної допомоги на огляд. Наразі з ним все добре.

За інформацією Управління з санітарного контролю за якістю медикаментів США (FDA), фахівці розслідують близько 5 випадків алергічних реакцій, що трапилися після введення вакцини від Pfizer та BioNTech.

Вакцинація проти коронавірусу у США: що відомо

У США кампанія з масової вакцинації від COVID-19 стартувала 14 грудня. Першими використання розробленої компаніями Pfizer та BioNTech вакцини від коронавірусу дозволили також Велика Британія, Бахрейн, Канада, Саудівська Аравія та Мексика.

А 19 грудня Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів рекомендувало дозволити екстрене застосування вакцини від коронавірусу COVID-19 компанії Moderna.

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Автор: УНІАН