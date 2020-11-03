Представник ВООЗ зазначила, що робити прогнози щодо того, коли світ зможе повернутися до колишнього життя, поки рано.

ВООЗ розраховує до кінця 2021 року поширити в світі до 2 млрд доз вакцини від коронавірусу в рамках механізму COVAX.

Читайте такожПредставник ВООЗ заявила про критичний етап пандемії коронавірусуПро це заявила представник Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Меліта Вуйнович.

"ВООЗ проявляє обережний оптимізм щодо того, як скоро в світі з'являться безпечні та ефективні вакцини, а також лікарські засоби, які допоможуть у боротьбі з цією пандемією. Наприклад, за допомогою механізму COVAX ВООЗ сподівається рівномірно розподілити до 2 млрд доз однієї або декількох вакцин до кінця 2021 року", - сказала Вуйнович, передає ТАСС.

Представник ВООЗ зазначила, що робити прогнози щодо того, коли світ зможе повернутися до колишнього життя, поки рано. "Визначення пріоритетів матиме ключове значення для забезпечення того, щоб перші партії доз вакцини пропонувалися спочатку тим, хто її найбільше потребує у всіх країнах, включаючи медичних і соціальних працівників і групи ризику", - додала вона.

COVAX є міжнародним механізмом, запущеним ВООЗ спільно з глобальним альянсом з вакцин та імунізації і коаліцією За інновації у сфері забезпечення готовності до епідемій, який підтримує створення виробничих потужностей і проводить закупівлі. Згідно з умовами програми, країни з високим рівнем доходів оплачують придбання вакцин, субсидуючи тим самим так звані фінансовані держави. В даний час до механізму COVAX вже приєдналися 184 країни.

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Автор: УНІАН