Першою людиною у світі, який отримала щеплення від коронавірусу вакциною виробництва Pfizer/BioNTech, стала 90-річна мешканка Північної Ірландії Маргарет Кінан.
Про це повідомляє ВВС.
Читайте такожБританія першою із західних країн розпочинає масову вакцинацію від коронавірусуЖінка сказала, що для неї «велика честь» отримати щеплення в університетській лікарні Ковентрі.
«Це найкращий подарунок на день народження, який я могла б побажати, бо це означає, що я нарешті можу провести час з сім'єю і друзями в Новому році після того, як я була одна більшу частину року», — зазначила вона.
8 грудня Британії починається масова вакцинація від коронавірусу. В країні будуть застосовувати вакцину від Pfizer і BioNTech.
Центри у Великій Британії будуть вакцинувати людей старше 80 років і деякий медичний персонал.
Програма спрямована на захист найбільш вразливих верств населення.
Велика Британія стала першою країною в світі, яка схвалила вакцину цих компаній для широкого використання.
Що відомо про вакцину виробництва Pfizer і BioNTech
Вакцина від COVID-19 розробки американського фармгігантів Pfizer і німецької біотехнологічної компанії BioNTech показала ефективність у 95%.
До кінця 2020 року планується провести 50 млн доз цієї вакцини.
Європейське агентство лікарських засобів не пізніше ніж 29 грудня 2020 року ухвалить рішення про дозвіл на використання вакцини виробництва Pfizer і BioNTech.
Вакцинація проти коронавірусу у Британії
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