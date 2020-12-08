Британія у вівторок, 8 грудня, першою із західних країн розпочинає масову вакцинацію від коронавірусу.
Про це повідомляє ВВС.
Читайте також94-річна королева Британії та її 99-річний чоловік зроблять щеплення від коронавірусу - ЗМІПершими щеплення отримають представники 10 визначених урядом груп ризику - люди старше 80 років, пацієнти будинків для людей похилого віку, а також медичні та соціальні працівники.
Всього замовлено 40 млн доз вакцини. Першу партію з приблизно 800 тисяч вакцин вже доставлено до Великої Британії з Бельгії, де вона виробляється.
Вакцина складається з двох ін'єкцій, які робляться з різницею в 21 день. Вакцинувати групи ризику планується до весни, і з травня вакцина стане доступною для основної маси населення.
Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив, що цей процес не буде швидким, і закликав продовжувати дотримуватися обмежень і правил гігієни.
Всім щепленим видадуть сертифікат про вакцинацію - картку, на якій буде вказано ім'я та прізвище, а також дату отримання першої та другої ін'єкцій. За задумом влади, ця картка допоможе не забути про необхідність другої ін'єкції.
Вакцинація проти коронавірусу: що відомо
- 1 грудня британська влада першою у світі схвалили вакцину спільного виробництва американської Pfizer і німецької BioNTech для масового застосування. Дві інші вакцини - американської Moderna і британської AstraZeneca - поки перебувають на розгляді регуляторів.
- У Великій Британії можуть запровадити "ковідні паспорти" - ЗМІ
- Британія першою схвалила вакцину від COVID-19 і готова почати робити щеплення
- У Бельгії вже з нового року розпочнуть вакцинацію від коронавірусу: хто отримає щеплення в першу чергу
- Португалія безкоштовно вакцинуватиме своїх громадян від COVID-19
- У ВООЗ висловилися проти примусової вакцинації від коронавірусу
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram