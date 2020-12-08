Першими щеплення отримають представники груп ризику, а також медичні та соціальні працівники. Всього замовлено 40 млн доз вакцини.

Британія у вівторок, 8 грудня, першою із західних країн розпочинає масову вакцинацію від коронавірусу.

Про це повідомляє ВВС.

Читайте також94-річна королева Британії та її 99-річний чоловік зроблять щеплення від коронавірусу - ЗМІПершими щеплення отримають представники 10 визначених урядом груп ризику - люди старше 80 років, пацієнти будинків для людей похилого віку, а також медичні та соціальні працівники.

Всього замовлено 40 млн доз вакцини. Першу партію з приблизно 800 тисяч вакцин вже доставлено ​​до Великої Британії з Бельгії, де вона виробляється.

Вакцина складається з двох ін'єкцій, які робляться з різницею в 21 день. Вакцинувати групи ризику планується до весни, і з травня вакцина стане доступною для основної маси населення.

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив, що цей процес не буде швидким, і закликав продовжувати дотримуватися обмежень і правил гігієни.

Всім щепленим видадуть сертифікат про вакцинацію - картку, на якій буде вказано ім'я та прізвище, а також дату отримання першої та другої ін'єкцій. За задумом влади, ця картка допоможе не забути про необхідність другої ін'єкції.

Вакцинація проти коронавірусу: що відомо

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Автор: Тамара Отовська