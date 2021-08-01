Вартість щеплень зросла через високі результати випробувань вакцини, заснованих на технології мРНК.

Два виробники вакцин від коронавірусу — американські фармкомпанії Pfizer і Moderna — переглянули ціну своїх розробок для Європейського Союзу.

Про це повідомляє Financial Times.

Причому вартість вакцини зміниться і для доз, які постачальники пообіцяли Європі за вже укладеними контрактами. Йдеться про сукупну кількість 2,1 млрд доз вакцин, які мали бути поставлені до 2023 року.

Згідно з інформацією в нових контрактах, які опинилися в розпорядженні видання, ціна за дозу препарату Cominarty (Pfizer) виросте з 15,5 до 19,5 євро, а Spikevax (Moderna) з 22,6 до 25,5 долара.

Читайте такожВ Ізраїлі знищать 80 тисяч доз вакцини Pfizer за $1,8 мільйонаУмови переглянули після отримання результатів третьої фази випробувань, згідно з якими вакцини, створені на базі технології мРНК, ефективніші проти COVID-19 за їхні дешевші аналоги. Наприклад, від компаній AstraZeneca і Johnson & Johnson.

У Pfizer і Moderna цю інформацію коментувати відмовилися.

Варто зазначити, що поки Україна отримувала ці вакцини в рамках міжнародної програми COVAX. Однак у травні наша країна уклала з Pfizer контракт на поставку 10 млн доз вакцини. Чи виросте ціна і для України, невідомо.

Автор: Станислав Кожемякин