Вчений зазначив, що якщо хтось дуже голосно розмовляє протягом тривалого часу, краще перейти в інше купе або інший вагон.

У залізничному транспорті існує ризик інфікування коронавірусом, однак він залишається не дуже високим за певних умов.

Про це розповів в інтерв'ю швейцарському виданню Tages-Anzeiger відомий дослідник ризиків інфікування вірусами Міхаель Рідікер, передає ТСН.

"У поїздах значна частина повітря фільтрується, а потім потрапляє назад у вагон. За моїми розрахунками, ризик зараження не дуже високий, якщо всі носять маски і поводяться відносно тихо. Але якщо хтось дуже голосно розмовляє протягом тривалого часу, краще перейти в інше купе або інший вагон", - сказав Рідікер.

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Як повідомляв УНІАН, в Австрії одна людина померла, а інші перебувають у реанімації після відвідин "коронавірусних вечірок", де люди намагалися захворіти COVID-19. 55-річний чоловік відвідав одну з таких подій, коли був на півночі Італії. Він заразився коронавірусом і помер минулого тижня. Принаймні троє інших учасників аналогічних вечірок в альпійському регіоні, включаючи дитину, були госпіталізовані також після зараження.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Ірина Погоріла