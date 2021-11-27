Причиною того стали останні дані, оновлені 26 листопада.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) опублікувала оновлений перелік найнебезпечніших штамів коронавірусу, які існують у світі на сьогодні. До п'ятірки ввійшов і новий штам Omicron.

Як наголосили у прес-службі організації, найнебезпечніші штами коронавірусу викликають занепокоєння у ВООЗ. Причиною того стали останні дані, оновлені 26 листопада.

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Топ-5 найнебезпечніших штамів коронавірусу

Альфа (британський) – виявлений у вересні 2020 року у Британії;

Бета (південноафриканський) – виявлений у травні 2020 року в ПАР;

Гама (бразильський) – виявлений у Бразилії у листопаді 2020 року;

Дельта (індійський) – виявлений в Індії в жовтні 2020 року;

Омікрон – виявлений у країнах Південної Африки (ПАР, Ботсвана, Мозамбік, Лесото) в листопаді 2021 року.

Нагадаємо, новий штам, який ВООЗ назвала Omicron, організація кваліфікувала як такий, "що викликає занепокоєння".

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Автор: Вікторія Гордієнко