Противники вакцинації влаштовують спеціальні зустрічі, де люди, які не хочуть робити щеплення, можуть заразитися коронавірусом.

В Австрії одна людина померла, а інші перебувають у реанімації після відвідин "коронавірусних вечірок", де люди намагалися захворіти на COVID-19.

Про це пише Independent.

55-річний чоловік відвідав одну з таких подій, коли був на півночі Італії. Він заразився коронавірусом і помер минулого тижня. Принаймні троє інших учасників аналогічних вечірок в альпійському регіоні, зокрема й дитина, були госпіталізовані також після зараження.

Через коронавірусні обмеження для роботи та відпочинку в Італії людям потрібні спеціальні "зелені перепустки", які свідчать, що людина зробила щеплення або нещодавно перехворів. У зв'язку з цим у країні почали влаштовувати спеціальні "ковідні вечірки", де люди, які не хочуть робити щеплення, можуть заразитися коронавірусом.

Читайте такожХлопчик почастував однокласників засобом для труб: лікарі розповіли про стан дітей (відео)Ця практика також поширена в Австрії та Німеччині. Причому деякі батьки, які виступають проти вакцинації, навіть приводять на заходи своїх дітей.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок Австрія стала першою країною в Західній Європі, яка знову ввела локдаун після початку вакцинації.

Італійська влада також планує посилити карантинні обмеження. Зокрема, скоротити термін дії COVID-сертифікатів.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 в Україні вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію дізнавайтеся на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Катерина Комолова