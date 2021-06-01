Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) буде називати усі нові варіанти коронавірусу літерами грецького алфавіту.
Про це заявила експертка ВООЗ з реагування на COVID-19 Марія Ван Керкхове, повідомляє DW.
Це вирішили зробити задля того, щоб уникнути дискримінації країн, в яких ці штами виявили вперше.
"Жодна з країн не має бути стигматизована за виявлення та повідомлення про варіанти коронавірусу", - пояснила Ван Керкхове.
Як тепер називатимуть штами коронавірусу
Тепер назви присвоюватимуть мутаціям вірусу у порядку їхнього виявлення: британський варіант називатимуть "альфа", південноафриканський - "бета", бразильський - "гамма", а два нових індійських варіанти коронавірусу називатимуться "дельта" та "каппа".
У ВООЗ переконані, літери грецького алфавіту мають не лише замінити складні наукові означення, але й допомогти "публічній дискусії", бо ж це спростить пояснення штаму під час спілкування.
Нове маркування штамів не призведе до відмови від чинної системи наукових найменувань, які як і раніше будуть застосовуватися в професійних дослідженнях.
Вас також можуть зацікавити новини:
- "Світ не востаннє зіткнувся із загрозою пандемії": ВООЗ прогнозує появу нового смертоносного вірусу
- ВООЗ заявила про поширення індійського штаму коронавірусу по 60 країнах
- У ВООЗ прокоментували ймовірність витоку коронавірусу з лабораторії Уханя
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram