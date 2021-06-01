В організації заявили, що ухвалили таке рішення, щоб уникнути дискримінації країн, в яких ці штами виявили вперше.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) буде називати усі нові варіанти коронавірусу літерами грецького алфавіту.

Про це заявила експертка ВООЗ з реагування на COVID-19 Марія Ван Керкхове, повідомляє DW.

Це вирішили зробити задля того, щоб уникнути дискримінації країн, в яких ці штами виявили вперше.

"Жодна з країн не має бути стигматизована за виявлення та повідомлення про варіанти коронавірусу", - пояснила Ван Керкхове.

Як тепер називатимуть штами коронавірусу

Тепер назви присвоюватимуть мутаціям вірусу у порядку їхнього виявлення: британський варіант називатимуть "альфа", південноафриканський - "бета", бразильський - "гамма", а два нових індійських варіанти коронавірусу називатимуться "дельта" та "каппа".

У ВООЗ переконані, літери грецького алфавіту мають не лише замінити складні наукові означення, але й допомогти "публічній дискусії", бо ж це спростить пояснення штаму під час спілкування.

Нове маркування штамів не призведе до відмови від чинної системи наукових найменувань, які як і раніше будуть застосовуватися в професійних дослідженнях.

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Автор: Олег Давигора