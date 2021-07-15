Голова ВООЗ запевнив, що пандемія COVID-19 далека від завершення.

ВООЗ закликає уряди всіх країн вакцинувати проти коронавірусної інфекції 10% свого населення до кінця вересня 2021 року.

Про це заявив гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебреєсус, повідомляє прес-служба ВООЗ.

Він також зазначив, що комітет ВООЗ із надзвичайних ситуацій незабаром опублікує свою заяву.

"Комітет висловив стурбованість у зв'язку з тим, що пандемію помилково описують як таку, що завершується, коли вона ще далека від завершення", - сказав гендиректор.

Гебреєсус попередив про високу ймовірність появи та глобального поширення нових небезпечніших штамів вірусу, які буде ще складніше контролювати.

Нещодавно Тедрос Аданом Гебрейесус заявив, що світ знаходиться на початковому етапі третьої хвилі пандемії коронавірусу.

За словами глави ВООЗ, вже місяць майже в усьому світі зростає кількість випадків захворювання коронавірусом. Після 10 тижнів зниження смертність знову зростає, а вірус продовжує мутувати.

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Автор: Олег Давигора