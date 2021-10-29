У ВООЗ вважають, що існують більш ефективні інструменти для боротьби з поширенням коронавірусу, ніж закриття шкіл.

Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує не закривати школи через пандемію коронавірусу.

Як наголошується в прес-релізі ВООЗ, переривання навчання дітей має бути крайнім заходом.

"Повсюдне закриття шкіл минулого року, що порушило освіту мільйонів дітей і підлітків, принесло більше шкоди, ніж користі, особливо психічному і соціальному благополуччю дітей. Ми не можемо повторювати одні й ті ж помилки", - сказав директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ханс Клюге.

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Натомість у ВООЗ рекомендують підхід до скорочення передачі інфекції за допомогою широкого спектру заходів, залежно від рівня передачі, в місцях, де вона відбувається. Це включає в себе шкільне середовище, де важливі фізичне дистанціювання, часте миття рук, носіння масок, забезпечення належної вентиляції в класних кімнатах і розширення доступу до тестування, особливо в умовах високого поширення вірусу.

"Наука повинна переважати над політикою, а довгострокові інтереси дітей повинні залишатися пріоритетом, особливо зараз, коли в ряді країн спостерігається сплеск передачі інфекції. У нас є більш ефективні інструменти для вирішення цієї проблеми, ніж закриття шкіл", - підкреслив Клюге.

Як повідомляв УНІАН, у зв'язку з погіршенням ситуації з коронавірусом з 1 листопада в Києві та Львові школи будуть працювати в дистанційному режимі, а в Одесі шкільні канікули продовжені до 7 листопада.

Пандемія коронавірусу: вам варто знати

Автор: Катерина Гірник