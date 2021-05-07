Острівна країна ще в січні почала робити щеплення від коронавірусу, але їй знову довелося зачинитися на карантин.

Острівна держава в Індійському океані зробила щеплення від коронавірусу 62% свого населення. І це більше навіть, ніж в Ізраїлі. Попри це, стрибок кількості заражень змусив уряд Сейшельських Островів знову закрити школи й запровадити карантин.

Про це пише Gazeta Wyborcza. Сейшельський досвід повинен був стати великим успіхом світових масштабів. Країна дуже швидко отримала вакцини від COVID-19, скориставшись своїм стратегічним положенням і геополітичною ворожнечею між Китаєм й Індією. Сейшелам було потрібно не так і багато доз. На архіпелазі живе лише 98 тисяч людей.

Читайте такожCOVID-паспорти для поїздок: що відомо про сертифікати вакцинації та коли вони почнуть діятиПрограма імунізації від коронавірусу була запущена ще в січні. Згідно з підрахунком Bloomberg, на даний момент повністю вакциновані 62,2% населення Сейшельських Островів. Для порівняння, в Ізраїлі цей показник становить 55,9%. Тож 25 березня острівна держава відкрила свої кордони для туристів. Ніяких вимог обов’язкового проходження карантину чи підтверджень вакцинації. Мандрівникам достатньо показати негативний результат ПРЛ-тесту, зробленого за 72 години до вильоту.

Це рішення було дуже важливим для економіки країни. В 2020 році ВВП Сейшел обвалився на 13,5% через втрату доходів від туризму. Але радіти відкриттю кордонів довго не довелося. Цього тижня Сейшели зафіксували найбільше нових випадків захворювання на COVID-19 у співвідношенні до кількості населення. Лише за тиждень кількість заражених зросла з 612 до 1068 (станом на 3 травня). Кількість смертей на Сейшельських Островах від коронавірусу лишається відносно низькою. Інфекція вбила 28 громадян країни.

Разом з тим, зростання кількості заражених дивує. Адже інші країни, які теж вакцинували значну частину свого населення, зокрема Ізраїль і Велика Британія, фіксують помітний спад. Уряд досі не знає, чому на Сейшелах ситуація інакша. Хоча існує припущення, що поширенню коронавірусу могло посприяти святкування Великодня. Тому що люди перестали дотримуватися соціального дистанціювання.

Sinopharm і AstraZeneca

Дані, опубліковані цього тижня, свідчать, що дві третини нових випадків зараження - це люди, які були або зовсім не вакциновані, або отримали лише одну дозу. А що з ще однією третиною?

Читайте такожPolitico: У відносинах США з Україною посилюється напруга через вакцини від COVID-19Wyborcza допускає, що проблема може бути в низькій ефективності вакцин, які були застосовані. 59% доз, які роздали на Сейшелах, були виготовлені китайською компанією Sinopharm. Решта припадає на індійську версію вакцини AstraZeneca. Всі дози були подаровані Сейшелам в рамках так званої "вакцинної дипломатії".

Однак, поки що немає переконливих даних, які б дозволили стверджувати, що китайські щеплення виявилися не такими ефективними, як індійські. ВООЗ нещодавно підтвердила, що ефективність вакцини від Sinopharm становить не менше 78% для дорослих до 60 років. Але в АОЕ, де для імунізації використовують саме цей препарат, деяким людям роблять по три уколи через надто слабку імунну реакцію.

Для порівняння, випробування вакцини AstraZeneca в США показали, що вона ефективна на 79%. Обидва препарати створені за традиційною технологією. Тож вони слабші, ніж вакцини від Pfizer і Moderna, які базуються на мРНК і мають ефективність на рівні 95%.

Збільшення кількості заражень з кінця квітня

В коментарі для Washington Post епідеміолог з Rand Corp Дженіфер Ханг Буї сказала, що, зважаючи на всі дані про сейшельські щеплення, доведеться визнати, що фактичний імунітет проти коронавірусу отримали менше 49% населення.

"Мене не дивує, що там не спостерігається великого спаду кількості заражень. Але дивним є те, що з кінця квітня відбувається помітне зростання", - сказала вона.

Читайте також"Рекорди" COVID-19 в Індії: Ганді вимагає терміново прискорити вакцинаціюЦілком можливо, що цей феномен пов'язаний з поверненням іноземних туристів. Хоча доказів такого припущення поки немає. Лише 10% позитивних тестів на коронавірус стосуються гостей Сейшельських Островів.

Ханг Буї зауважує, що вакцини допомагають скоротити кількість смертей від COVID-19. Але серед лікарів поширена думка, що вони не здатні зупинити пандемію.

"Карантин, маски й уникання натовпів повинні бути частиною стратегії", - сказала вона.

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Переклад: Лесь Димань