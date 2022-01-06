Макрон сказав, що силою нікого вакцинувати не буде, але сподівається стимулювати до цього людей, скоротивши їм до мінімуму доступ до громадських місць.

Президент Франції Еммануель Макрон пригрозив серйозно ускладнити життя громадянам, які не бажають вакцинуватися від коронавірусу.

Про це він заявив в інтерв'ю газеті Le Parisien, передає Бі-бі-сі.

В інтерв'ю Макрон сказав, що силою нікого вакцинувати не буде, але сподівається стимулювати до цього людей, скоротивши їм до мінімуму доступ до громадських місць і участі в публічному житті.

"Я дійсно хочу їх "дістати", і ми продовжимо робити це - до кінця", - сказав він.

"У в'язницю я їх відправити не можу, - продовжив президент, - тому ми повинні сказати, що з 15 січня ви не зможете сходити в ресторан, не зможете попити каву. Ви не зможете піти в театр. Не зможете сходити в кіно".

Читайте такожМайже мільйон хворих на коронавірус за добу: ВООЗ побоюється краху систем охорони здоров'я

Слова Макрона про те, що він "дістане" невакцинованих, були сприйняті як неналежний жаргонізм - і викликали жорстку реакцію опозиційних політиків.

Вакцинація від коронавірусу у Франції

Рівень вакцинації у Франції - один з найвищих в Європі. Більше 90% дорослого населення країни отримали дві дози препарату.

Останні місяці у Франції для відвідування багатьох громадських місць вимагали довідку про вакцинацію або негативний тест на коронавірус. Однак тепер, на тлі стрімкого поширення варіанту "Омікрон", французька влада хоче скасувати можливість надання довідки про негативний тест.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Вас також можуть зацікавити новини: