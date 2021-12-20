Можливі поствакцинальні ефекти для цих шести дітей можуть полягати в незначних болях і лихоманці.

У Франції діти помилково отримали велику дозу щеплення від коронавірусу. Шести маленьким пацієнтам лікар не навмисно ввів більше вакцини, ніж було потрібно. Тепер за їх станом стежать медики.

Як на дітей вплинула збільшена доза вакцини, повідомило видання Le Figaro.

Так, шести дітям помилково ввели занадто сильну дозу вакцини Pfizer. Щеплення їм робили в центрі вакцинації в Ле-Мані, куди в той же день після інциденту виїхав прем'єр-міністр Жан Кастекс.

У суботу, 18 грудня, великомасштабний відомчий Центр вакцинації в Ле-Мані, який там відкрили 15 грудня, відкрив лінію педіатричної вакцинації для дітей, віком від 5 до 11 років. Щеплення там роблять маленьким пацієнтам, які схильні до ризику розвитку важких форм коронавірусу і ускладнень, а також тим дітям, які живуть в оточенні людей з ослабленим імунітетом.

За інформацією видання, звичайна доза вакцини для дітей становить 10 мікрограмів педіатричного препарату Pfizer. З 12 років доза збільшується до 30 мікрограмів, підліткам такого віку вже роблять щеплення вакциною Pfizer Comirnaty.

Шестеро дітей, як повідомляє прокуратура, випадково отримали по 20 мкг Pfizer Comirnaty. Точного віку пацієнтів видання не повідомляє, їм, судячи з усього, було до 12 років. Лікар Центру вакцинації, виявивши цю помилку, зв'язався з сім'ями дітей і повідомив їм про те, що трапилося.

Читайте такожУ Нідерландах оголосили суворий локдаун на святаЗа даними регіонального агентства охорони здоров'я, можливі поствакцинальні ефекти для цих шести пацієнтів можуть полягати в тому, що у них можуть з'явитися болі в тілі й початися лихоманка. Батьки повідомили медикам про симптоми та стан своїх дітей, яким помилково ввели велику дозу вакцини.

У п'яти дітей не з'явилося ніяких поствакцинальних синдромів, тільки один пацієнт поскаржився на втому і болі.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що країни G7 назвали штам коронавірусу "Омікрон" найбільшою загрозою для глобальної системи охорони здоров'я.

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Автор: Поліна Кузенко