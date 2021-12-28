Цей спосіб пропонують тим, хто боїться вакцинуватися.

У Нідерландах запропонували громадянам, які хочуть отримати бустерну дозу вакцини від коронавірусу, вакцинуватися в окулярах віртуальної реальності.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я країни Гуго де Йонге у Twitter.

Мова йде про людей, які бояться вакцинуватися.

"Ви страждаєте від занепокоєння, пов'язаного з ін'єкціями, але бажаєте отримати бустерну дозу? Муніципальні служби охорони здоров’я раді вам допомогти. Наприклад, з’являється все більше місць, де працюють з VR-окулярами, які допомагають розслабитись під час ін’єкції", - написав міністр.

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Раніше повідомлялося, що уряд Нідерландів оголосив суворий карантин для боротьби зі зростанням випадків зараження коронавірусом.

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