У четвер, 23 грудня, у Міністерстві охорони здоров'я України буде засідати експертна група, яка визначить порядок, дату і час застосування третьої бустерної дози вакцини в країні.
Про це заявив голова уряду Денис Шмигаль в ефірі програми "Свобода слова" на каналі ICTV.
За його словами, станом на сьогодні в Україні зроблено вже 27 млн вакцин від COVID-19.
Читайте такожВ РНБО наполягають на необхідності починати вакцинацію бустерною дозою"27 млн вакцин зроблено за 2-ге півріччя. Темпи вакцинації - 1,5-1,7 млн в тиждень", - розповів прем'єр-міністр.
Він також нагадав, що від 16 грудня своїм наказом МОЗ дозволив третю дозу вакцини в Україні для людей зі слабким імунітетом.
"В четвер в МОЗ буде засідати експертна група, яка визначить порядок, дату і час застосування третьої бустерної дози вакцини", - сказав він.
Шмигаль запевнив, що в країні достатньо вакцини. За його словами, у наявності постійний запас у 9-10 млн доз вакцини чотирьох видів.
Нагадаємо, раніше у МОЗ зазначили, що в Україні отримання бустерної дози не передбачатиме нового COVID-сертифікату.
Термін дії сертифікату також не зміниться, він буде дійсний протягом року від дати другої дози щеплення. Дані про додаткове щеплення лікарі внесуть тільки до електронної системи охорони здоров’я.