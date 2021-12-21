Наразі в Україні є постійний запас у 9-10 млн доз вакцини чотирьох видів.

У четвер, 23 грудня, у Міністерстві охорони здоров'я України буде засідати експертна група, яка визначить порядок, дату і час застосування третьої бустерної дози вакцини в країні.

Про це заявив голова уряду Денис Шмигаль в ефірі програми "Свобода слова" на каналі ICTV.

За його словами, станом на сьогодні в Україні зроблено вже 27 млн вакцин від COVID-19.

Читайте такожВ РНБО наполягають на необхідності починати вакцинацію бустерною дозою"27 млн вакцин зроблено за 2-ге півріччя. Темпи вакцинації - 1,5-1,7 млн в тиждень", - розповів прем'єр-міністр.

Він також нагадав, що від 16 грудня своїм наказом МОЗ дозволив третю дозу вакцини в Україні для людей зі слабким імунітетом.

"В четвер в МОЗ буде засідати експертна група, яка визначить порядок, дату і час застосування третьої бустерної дози вакцини", - сказав він.

Шмигаль запевнив, що в країні достатньо вакцини. За його словами, у наявності постійний запас у 9-10 млн доз вакцини чотирьох видів.

Нагадаємо, раніше у МОЗ зазначили, що в Україні отримання бустерної дози не передбачатиме нового COVID-сертифікату.

Термін дії сертифікату також не зміниться, він буде дійсний протягом року від дати другої дози щеплення. Дані про додаткове щеплення лікарі внесуть тільки до електронної системи охорони здоров’я.

Вас можуть зацікавити новини:

Автор: Дмитро Хилюк