Всі перераховані нею способи дуже прості і доступні.

Британський дієтолог Габріела Пікок допомогла відомим людям прибрати ознаки старіння за допомогою правильної дієти.

"У кожного є можливість внести прості зміни в життя, щоб покращити себе в майбутньому - незалежно від того, з якою генетикою ми маємо справу", - сказала Пікок, яка працювала з такими королівськими особами, як принцеса Євгенія та принц Гаррі, пише New York Post.

Дієтолог зазначила, що нездорова їжа, куріння, алкоголь, забруднення навколишнього середовища є винуватцями ранніх ознак старіння.

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"Але ми всі маємо потенціал змінити це", - сказала вона. "Яким би не був ваш вік і стан здоров'я, ніколи не пізно сповільнити те, як ви старієте, і знайти енергію і силу", - зазначила фахівець.

За словами Пікок, виконання всього трьох речей може допомогти уповільнити процес старіння і виглядати більш молодо.

Уникайте цукру

Хоча це може бути важко, Пікок зазначила, що уникнення цукру не тільки корисно для загального здоров'я, але й може уповільнити старіння.

Дієтолог пояснила, що цукор призводить до "хронічного запалення, яке є одним із найлютіших ворогів уповільнення старіння".

Вживання цукру може привести до набору ваги, але, як зазначила Пікок, "це вплине на енергетичний і гормональний рівень, а це в свою чергу вплине на те, як ви виглядаєте і почуваєтесь".

Отримуйте поживні речовини

Збалансована дієта приносить користь загальному здоров'ю, але деякі поживні речовини мають супердержави проти старіння, сказала вона.

Зокрема, це "антиоксиданти, такі як вітаміни А, С і Е", яких багато у фруктах і овочах, які "необхідні для нейтралізації вільних радикалів - винуватців передчасного старіння".

Поряд з антиоксидантами, Омега-3 жирні кислоти дійсно можуть зменшити тонкі лінії та зморшки, зволожуючи шкіру та підвищуючи її еластичність, сказала вона. Для ще більшої еластичності шкіри також необхідний колаген, який можна знайти в нежирному білку та кістковому бульйоні, сказала Пікок.

Гарячий і холодний

Екстремальні температури можуть бути надзвичайно хорошим методом боротьби зі старінням. Пікок сказала, що існує багато способів зануритися в холод, включаючи прогулянки або фізичні вправи на свіжому повітрі взимку, контрастний душ або сауну.

Інші новини про те, як боротися зі старінням

Нове дослідження показує, що певні протиракові методи лікування можуть прискорити старіння клітин. При цьому зміни в ДНК пацієнтів можуть сприяти посиленню запалення і стомлюваності.

Як стверджують вчені, активність генів часто регулюється протягом життя за допомогою епігенетичних змін або фізичних модифікацій ДНК, які не пов'язані зі зміною основної послідовності.

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