Фахівці відзначили, що є цілий ряд продуктів, що сприяє поліпшенню нічного сну.

Банан має багато переваг: від підвищення енергії до зменшення здуття живота, але виявляється, що цей фрукт сприяє також якісному сну.

За даними організації Sleep Charity, яка опублікувала Поради для тих, хто хоче поліпшити якість свого сну вночі, вживання банана прямо перед сном цьому посприяє, пише New York Post. Банани допомагають швидше заснути завдяки високому вмісту магнію та калію (обидва з яких розслаблюють м'язи), а також триптофану, який допомагає заспокоїти мозок.

Цей фрукт також діє аналогічно мелатоніну, який сприяє відпочинку. Організація Sleep Charity назвала й інші фрукти, які містять високий рівень мелатоніну, що викликає сон, наприклад, виноград, вишня і полуниця.

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В організації додали, що допомогти заснути можуть мигдаль, риба, цільнозернові крупи і вівсяні коржі з сиром. Експерти зі сну запропонували додаткові поради щодо харчування, які допоможуть заснути. За їх словами, перед сном краще їсти тільки легку їжу, уникати гострого, шоколаду і продуктів з високим вмістом вуглеводів.

Також посприяє якісному сну скорочення часу перед екраном, додавання розслаблюючих занять, таких як читання або медитація, прийняття ванни і створення прохолоди, темряви і тиші в спальні.

Важливість нічного сну для здоров'я

Вченим давно відомо, що нічне недосипання дуже негативно позначається як на фізичному, так і на психічному здоров'ї людини. Фахівці заявили, що в світі дуже багато людей схильні до хронічного недосипання і в зв'язку з цим вони постійно публікують поради, як поліпшити якість нічного сну і відчувати себе краще.

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