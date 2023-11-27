Ці сполучення не принесуть ніякої користі, а тільки зашкодять травленню.

Банани є одними з найулюбленіших фруктів у багатьох, оскільки вони багаті корисними для здоров'я білками та іншими життєво важливими поживними речовинами.

Але поєднання бананів з певними продуктами може мати несприятливий вплив на загальний стан здоров'я. Отже, ось п'ять продуктів, поєднання яких з бананами слід уникати, пише Timesofindia.

Вживання бананів з переробленими вуглеводами, такими як солодкі закуски або випічка, може призвести до швидкого стрибка і раптового падіння рівня цукру в крові. Це може призвести до відчуття втоми та голоду незабаром після їжі.

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Зелені або нестиглі банани в поєднанні зі стиглими можуть викликати дискомфорт в травленні, оскільки зелені банани містять більш стійкий крохмаль, який важче перетравлюється і у деяких людей може викликати здуття живота або гази.

Поєднання бананів з цитрусовими, такими як лайм, апельсини або грейпфрути, у деяких людей може призвести до розладу шлунка або дискомфорту. Це пов'язано з тим, що і банани, і цитрусові містять кислі поживні речовини, і їх поєднання може бути різким для шлунка.

Поєднання бананів з іншими солодощами та десертами може призвести до надмірного споживання цукру, що може сприяти збільшенню ваги та іншим проблемам зі здоров'ям.

Банани та авокадо містять велику кількість калію, що може спричинити гіперкаліємію - захворювання, що характеризується надмірним рівнем калію в крові. Отже, слід уникати їх поєднання.

Як правильно вибрати банани

Соковиті, солодкі яскраво-жовті банани - частий гість на столі багатьох українців. Цей фрукт люблять і дорослі, і діти, проте далеко не всі знають, як вибрати банани за етикеткою або за зовнішнім виглядом, щоб не принести додому продукт, "напханий" ГМО. УНІАН з'ясував правду і готовий поділитися.

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