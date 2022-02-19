Вчені відзначають, що правильне харчування ввечері є ключем до хорошого нічного відпочинку.

Банани є відмінним перекусом перед сном для людей, які відчувають проблеми із засинаням і безсоння.

Медики з британської організації Sleep Charity, яка займається проблемами сну, констатують, що якість нічного сну може залежати від того, що людина їсть незадовго до нього, передає medikforum.

"Правильне харчування ввечері безумовно є ключем до хорошого нічного відпочинку. Деякі продукти заспокоюють мозок і сприяють швидкому засинанню", - зазначили фахівці.

Експерти порадили людям з безсонням перекушувати бананом. За їх словами, банан, з'їдений незадовго до відходу до сну, стимулює вироблення ключових гормонів, які заспокоюють мозок, і створюють необхідний для організму стан спокою. Зокрема, за "включення" заспокоюючих мозок гормонів відповідальний трипфтофан, що міститься в складі бананів.

"Банани багаті магнієм і калієм, які можуть допомогти розслабитися як м'язам, так і розуму. З'їжте банан цілком або зробіть смузі", - порадили медики.

Також людям з безсонням вони рекомендують контролювати споживання кофеїну і алкоголю. Експерти відзначили, що багато людей не зважають на те, як багато вживають кофеїну за день, і нагадали, що цей стимулятор містять в собі чай, деякі газовані напої, шоколад, енергетичні напої і деякі знеболюючі ліки.

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