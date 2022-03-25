Будь-який агресивний коментар є прихованим "запрошенням" до гри на психологічному рівні.

Психолог, практик транзакційного аналізу в області психотерапії Анна Андрєєва, розповіла, як реагувати на агресію та хейт у соцмережах.

Про це йдеться в телеграм-каналі "Психологічна підтримка".

"Більшість українців усе ще перебуває в стані гострого стресу, тривалість якого уже досягає 4-5 тижнів. Цьому стану притаманне так зване чорно-біле або бінарне мислення. Це когнітивне викривлення, яке прагне всі речі в світі поділити на хороші та погані, правильні та хибні, свої та чужі. Таке мислення є досить сприятливим підґрунтям для прояву агресії", – пояснює психолог.

Крім того, за словами Андрєєвої, з початку війни кожен проживає цілий калейдоскоп почуттів. Це і страх за своє життя або життя близьких людей, і злість на окупантів, і розпач від усвідомлення власного безсилля, і туга за нереалізованими планами, і втома від постійного напруження.

"Коли такі почуття інтенсивні та тривалі – далеко не кожному вдається відшукати екологічний спосіб аби прожити їх. І тоді вони можуть трансформуватись у роздратування, сарказм, докори і, звісно, агресію", – пояснює вона.

Водночас психолог наголошує, що будь-який агресивний коментар є прихованим "запрошенням" до гри на психологічному рівні. Тобто автор коментаря, зазвичай несвідомо, очікує відповіді, переважно негативної.

Що робити, аби хейтерські повідомлення не псували настрій та життя:

Ігнорувати. Будь-яка відповідь на агресію – є вступом в гру. Особливість такої гри полягає в тому, що в ній немає переможців. Після контакту всі учасники взаємодії скоріш за все відчуватимуть ніяковість/розчарування/злість, але ніяк не радість та задоволення. Найкращим рішенням є рішення не грати в психологічні ігри.

Будь-яка відповідь на агресію – є вступом в гру. Особливість такої гри полягає в тому, що в ній немає переможців. Після контакту всі учасники взаємодії скоріш за все відчуватимуть ніяковість/розчарування/злість, але ніяк не радість та задоволення. Найкращим рішенням є рішення не грати в психологічні ігри. Уточнювати. Якщо немає можливості уникнути контакту та не вступати в дискусію, тоді варто уточнювати, що саме співрозмовник має на увазі. Внаслідок особистих особливостей сприйняття деяка інформація може сприйматись інакше, ніж була озвучена. Нестабільний емоційний і психологічний стан може спричиняти такий ефект. А як вже зазначалось на початку – більшість людей все ще перебуває в стані гострого стресу.

Якщо немає можливості уникнути контакту та не вступати в дискусію, тоді варто уточнювати, що саме співрозмовник має на увазі. Внаслідок особистих особливостей сприйняття деяка інформація може сприйматись інакше, ніж була озвучена. Нестабільний емоційний і психологічний стан може спричиняти такий ефект. А як вже зазначалось на початку – більшість людей все ще перебуває в стані гострого стресу. Блокувати хейтерів. Якщо запропоновані вище способи не є дієвими у вашому випадку і необхідно захищати власні кордони – можна блокувати тих осіб, від агресії яких ви потерпаєте. Це нормально.

Якщо запропоновані вище способи не є дієвими у вашому випадку і необхідно захищати власні кордони – можна блокувати тих осіб, від агресії яких ви потерпаєте. Це нормально. Універсальної рекомендації немає. Який із запропонованих способів реагування на хейт є найбільш прийнятним для вас – вирішуєте саме ви, виходячи з конкретних обставин.

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