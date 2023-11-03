Метод передбачає чотири критерії і визначає рівень старіння організму людини.

Серед людей є доволі поширеною думка, що "вік - це всього лише число", а тепер цьому є наукове підтвердження.

Згідно з дослідженням Медичної школи Стенфордського університету, кількість свічок на святковому торті мало пов'язана з біологічним віком людини, пише New York Post. Провідний дослідник Майкл Снайдер та його команда визначили чотири "вікові типи" - метаболічний, імунний, печінковий (пов'язаний з печінкою) та нефротичний (пов'язаний з нирками) - щоб визначити, як розвиваються ці ділянки тіла.

"Дослідження дає комплексне уявлення про те, як ми старіємо, вивчаючи широкий спектр молекул і беручи кілька зразків у різні роки від кожного учасника", - пояснив Снайдер. - "Ми можемо бачити чіткі закономірності того, як люди старіють на молекулярному рівні - і між ними дуже велика різниця".

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Для результатів аналітики спостерігали за 43 здоровими чоловіками та жінками у віці від 34 до 68 років протягом двох років. Дослідники брали зразки фекалій, крові, генетичного матеріалу, мікробів, білків та інших побічних продуктів метаболічних процесів протягом щонайменше п'яти медичних оглядів та відстежували рівень біологічних молекул з часом.

В результаті ретельного дослідження зразків фахівці виявили 608 молекул, які можна використовувати для прогнозування причин вікових проблем зі здоров'ям. Потім вони розділили біомаркери на чотири класи вікових типів.

"Віковий тип допоможе людям зосередитися на факторах ризику для здоров'я і зрозуміти, що саме стане причиною хвороб", - сказав фахівець.

Метаболічний

Люди, що належать до метаболічного типу, мають більшу ймовірність розвитку серцево-судинних захворювань, ожиріння і діабету 2 типу через швидке старіння метаболізму - хімічних реакцій в клітинах організму, які перетворюють їжу в енергію. При цьому людина з метаболічним віковим типом може мати більш сильну імунну систему, ніж хтось набагато молодший.

Імунний

Імунний віковий тип відноситься до людини, імунна система якої старіє швидше, ніж решта тіла. Підвищена зрілість системи часто викликає запалення в організмі, підвищуючи ризик аутоімунних захворювань, таких як ревматоїдний артрит, вовчак, діабет 1 типу та розсіяний склероз.

Печінковий

Люди з печінковим віковим типом мають швидко старіючу печінку - життєво важливий органом, що відповідає за детоксикацію крові. Швидке старіння знижує здатність печінки функціонувати в міру старіння людини, роблячи його надзвичайно сприйнятливим до цирозу печінки і неалкогольної жирової хвороби печінки.

Нефротичний

Нефротичний віковий тип відноситься до нирок, які фільтрують відходи з крові для виробництва сечі, балансують рідини в організмі і допомагають контролювати кров'яний тиск. Люди, які мають швидко старіючі нирки, можуть очікувати розвитку високого кров'яного тиску та ниркової недостатності у пізньому віці.

Інші ознаки старіння

Експерти-дерматологи поділилися, як насправді повинна виглядати шкіра у тому чи іншому віці, які ознаки старіння вважаються нормальними, а які - передчасними.

Для боротьби з ознаками старіння експерти як один рекомендують в першу чергу убезпечити себе від сонячних променів. Найкращий захист від старіння шкіри - це захист від сонця, кажуть вони.

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