В Україні за добу виявили 7117 нових випадків COVID-19. Зокрема, захворіли 409 дітей та 160 медпрацівників.
Про це йдеться у повідомленні Коронавірус_інфо в Телеграм-каналі. Також за добу було госпіталізовано 1898 осіб; зафіксовано 193 летальних випадки; одужали 8077 осіб.
Крім цього, проведено тестувань за добу – 79 278.
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За весь час пандемії в Україні
- захворіло – 3 716 988 осіб;
- одужало – 3 530 624 особи;
- летальних випадків – 97 737;
- проведено ПЛР-тестувань – 17 034 809.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 1151;
Вінницька область – 435;
Волинська область – 94;
Дніпропетровська область – 237;
Донецька область – 250;
Житомирська область – 139;
Закарпатська область – 168;
Запорізька область – 122;
Івано-Франківська область – 502;
Київська область – 266;
Кіровоградська область – 64;
Луганська область – 112;
Львівська область – 386;
Миколаївська область – 135;
Одеська область – 312;
Полтавська область – 328;
Рівненська область – 250;
Сумська область – 445;
Тернопільська область – 235;
Харківська область – 457;
Херсонська область – 197;
Хмельницька область – 351;
Черкаська область – 224;
Чернівецька область – 197;
Чернігівська область – 60.
Вакцинація від коронавірусу в Україні
Як повідомляв УНІАН, кампанія з вакцинації проти COVID-19 в Україні стартувала 24 лютого.
Щеплення роблять вакциною CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech; вакцинами Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech, AstraZeneca-SKBio, яка виробляється в Південній Кореї, та Moderna.
З 14 грудня в Україні люди з певними медичними показами можуть отримати додаткову, третю дозу вакцини від коронавірусу.
Крім того, медики, співробітники будинків інтернатного типу та люди віком 60+ можуть отримати бустерну дозу вакцини проти COVID-19.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.