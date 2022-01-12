Найбільша кількість нових хворих на коронавірус за добу зафіксована у Києві та Івано-Франківській області.

В Україні за добу виявили 7117 нових випадків COVID-19. Зокрема, захворіли 409 дітей та 160 медпрацівників.

Про це йдеться у повідомленні Коронавірус_інфо в Телеграм-каналі. Також за добу було госпіталізовано 1898 осіб; зафіксовано 193 летальних випадки; одужали 8077 осіб.

Крім цього, проведено тестувань за добу – 79 278.

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За весь час пандемії в Україні

захворіло – 3 716 988 осіб;

одужало – 3 530 624 особи;

летальних випадків – 97 737;

проведено ПЛР-тестувань – 17 034 809.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 1151;

Вінницька область – 435;

Волинська область – 94;

Дніпропетровська область – 237;

Донецька область – 250;

Житомирська область – 139;

Закарпатська область – 168;

Запорізька область – 122;

Івано-Франківська область – 502;

Київська область – 266;

Кіровоградська область – 64;

Луганська область – 112;

Львівська область – 386;

Миколаївська область – 135;

Одеська область – 312;

Полтавська область – 328;

Рівненська область – 250;

Сумська область – 445;

Тернопільська область – 235;

Харківська область – 457;

Херсонська область – 197;

Хмельницька область – 351;

Черкаська область – 224;

Чернівецька область – 197;

Чернігівська область – 60.

Вакцинація від коронавірусу в Україні

Як повідомляв УНІАН, кампанія з вакцинації проти COVID-19 в Україні стартувала 24 лютого.

Щеплення роблять вакциною CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech; вакцинами Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech, AstraZeneca-SKBio, яка виробляється в Південній Кореї, та Moderna.

З 14 грудня в Україні люди з певними медичними показами можуть отримати додаткову, третю дозу вакцини від коронавірусу.

Крім того, медики, співробітники будинків інтернатного типу та люди віком 60+ можуть отримати бустерну дозу вакцини проти COVID-19.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.