Діти масово непритомніли: з'явилися фото й відео з місця НП у школі Черкас

У Черкасах кількість госпіталізованих з ознаками отруєння учнів школи зросла до 53. У мережі публікують світлини та записи з місця НП.

У Черкасах госпіталізували з ознаками отруєння 53 учнів школи №8 та двох вчителів. 11 дітей перебуває в реанімації в стані середньої тяжкості, решта – в задовільному та легкому стані.

У мережі вже з'явилися фото та відео з місця НП у Черкасах.

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Нагадаємо, сьогодні у Черкасах у загальноосвітній школі № 8 під час лінійки почали масово непритомніти учні. Симптоми захворювання: нудота, головокружіння, головний біль.

Як розповіли у ДСНС, на території школи проведені заміри повітря на вміст небезпечних хімічних речовин. Та жодних перевищень не виявлено.

Також взято проби води із системи централізованого водопостачання школи та бутильованої питної води для дослідження на вміст небезпечних речовин.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України.