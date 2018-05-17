В Одесі поліція затримала два десятки "тітушок", які намагалися захопити супермаркет (фото)

За словами радника регіонального главку Нацполіціі Руслана Форостяка, таким чином за допомогою «тітушек» намагалися з'ясувати «майновий конфлікт».

В Одесі поліція затримала 20 осіб, які намагалися захопити супермаркет.

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Як повідомили УНІАН у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, сьогодні група молодиків увірвалася до одного із магазинів у Суворовському районі міста. При цьому вони пошкодили камери спостереження.

За словами радника регіонального главку Нацполіції Руслана Форостяка, таким чином, за допомогою «тітушек» намагалися з'ясовувати «майновий конфлікт».

«До чергової частини надійшло повідомлення, що в Суворовському районі зібралося близько двох десятків юнаків спортивної статури з конкретними намірами взяти участь на боці однієї зі сторін господарського конфлікту ... Спецпідрозділ поліції, який прибув на місце, поклав усіх на землю, а потім - до райвідділу, де з ними проводяться процесуальні дії», - зазначив Форостяк.

Як наголосив начальник управління превентивної діяльності главку Іван Іщенко, оперативники батальйону поліції особливого призначення припинили спроби протиправних дій.

«Вони («тітушки» - УНІАН) при собі мали холодну зброю та наркотичні засоби. На даний час тривають першочергові слідчі дії», - додав Іщенко.

За повідомленням поліції, вирішується питання про притягнення правопорушників до відповідальності.