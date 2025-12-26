Су-35С може застосовувати далекобійну ракету класу "‎повітря-повітря"‎ Р-37М.

Об'єднана авіабудівна корпорація (ОАК) виготовила та передала Міноборони РФ чергову партію багатофункціональних винищувачів Су-35С. Про це ОАК повідомила у своєму Telegram-каналі.

Машини пройшли комплекс необхідних наземних та льотних заводських випробувань. Зараз російські авіабудівники вже працюють над програмою наступного року.

Точна кількість літаків у новій партії не розголошується. Представлені фотографії дозволяють припустити, що армія РФ могла отримати два або три нових Су-35С.

За підрахунками фахівців передана партія Су-35 стала вже сьомою у цьому році. Таким чином, загалом у 2025-му росіяни отримали щонайменше 14 нових літаків цього типу. Загальну кількість побудованих за всі роки Су-35 оцінюють у більш ніж 150 літаків.

Су-35С – довідка УНІАН

Станом на сьогодні Су-35С є найбільш потужним російським винищувачем четвертого покоління. Серед іншого літак може застосовувати далекобійну ракету класу "‎повітря-повітря"‎ Р-37М, дальність якої дехто з фахівців оцінює у 200 км (самі росіяни взагалі казали про 300 км).

Ще однією перевагою літака є РЛС з фазованою антенною решіткою "‎Н035 Ірбіс"‎, що має велику дальність виявлення цілей.

Російське авіабудування – інші новини

Раніше росіяни заявили, що цього року "‎поб'ють рекорд"‎ з випуску нових літаків, виготовивши значно більше крилатих машин, ніж у 2024-му. Ймовірно, Росії дійсно вдалося наростити виробництво бойових крилатих машин (виробництво авіалайнерів стагнує багато років).

За підрахунками УНІАН, цього року російська армія могла отримати близько 30 нових бойових літаків тактичної авіації (без урахування нової партії). Окрім винищувачів Су-35С окупаційним військам активно постачали фронтові бомбардувальники Су-34.

