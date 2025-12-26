В Україні подешевшала валюта: який курс долара і євро пропонують банки та обмінники

Продати долар можна в середньому за курсом 41,80 грн, а євро – 49,20 грн.

Курс долара до гривні в банках України у п’ятницю, 26 грудня, знизився на 10 копійок і становить 42,25 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,80 гривні за долар.

При цьому середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав на 5 копійок і становить 49,90 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 49,20 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 42,15 грн/дол., а продати долар можна за курсом 42,00 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні становить 49,85 грн/євро, а курс продажу - 49,65 грн/євро.

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на 26 грудня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,93 гривні за долар, таким чином українська валюта додала 22 копійки.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня також зміцнила позиції. Офіційний курс європейської валюти на п'ятницю встановлено на рівні 49,43 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 25 копійок.

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий зазначив, що кінець 2025 року та початок 2026-го валютний ринок зустрічатиме у відносно спокійній кон’юнктурі. Очікуваний розрив між попитом і пропозицією на валюту становитиме близько 10–15%, що не створить надмірного тиску на курс. Він зазначив, що Нацбанк, як і раніше, контролюватиме ситуацію через обсяг валютних інтервенцій.

