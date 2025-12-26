Кім Чен Ин наказав розширити виробництво ракет і боєприпасів

Лідер КНДР інспектував ключові військові заводи та схвалив плани їхньої модернізації на тлі зростання напруженості на Корейському півострові.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин проінспектував ключові підприємства військово-промислового комплексу країни та наказав модернізувати виробництво ракет і артилерійських снарядів, повідомляє Bloomberg.

За даними агентства, під час візиту Кім ознайомився з підсумками виробництва ракет і боєприпасів за четвертий квартал, а також схвалив проєкти планів модернізації, які мають бути представлені на дев’ятому з’їзді Трудової партії Кореї. Очікується, що цей з’їзд, який визначатиме стратегічні політичні та військові пріоритети Пхеньяна, відбудеться на початку 2026 року.

Кім закликав до розширення виробничих планів на наступний рік відповідно до прогнозованих операційних потреб, а також до зміцнення технологічної бази заводів для "збалансованого нарощування потужностей". Він наголосив, що як нові, так і чинні підприємства повинні продовжувати модернізацію виробничих структур з метою підвищення ефективності та практичності.

Інспекція відбулася на тлі демонстрації нових військових спроможностей КНДР. Напередодні Пхеньян оприлюднив фотографії, що свідчать про прогрес у будівництві 8700-тонного атомного підводного човна, а також повідомив про випробування нової висотної ракети далекої дальності, яка, за твердженням північнокорейської сторони, точно вразила умовну ціль на висоті 200 кілометрів.

Ці кроки ще більше загострили напруженість на Корейському півострові після прибуття американського атомного підводного човна до південнокорейського порту Пусан на початку тижня.

Коментуючи дії Кіма, професор Інституту далекосхідних досліджень Університету Кьоннам у Сеулі Лім Иль-чул заявив, що інспекції є "ретельно відпрацьованою послідовністю рухів".

"Атомний підводний човен символізує стратегічне ядерне стримування, спрямоване на материкову частину США, тоді як ракети й артилерійські снаряди представляють тактичні ударні можливості, призначені для використання на Корейському півострові", – зазначив експерт.

За його словами, Північна Корея може використати технологічні ноу-хау, отримані в обмін на постачання Росії артилерійських снарядів, ракет і військового персоналу, для модернізації застарілих збройових заводів та перетворення їх на більш оцифровані й автоматизовані виробничі об’єкти.

На попередньому з’їзді Трудової партії у січні 2021 року Кім Чен Ин оголосив розробку ядерного підводного човна одним із ключових оборонних проєктів. Очікується, що на наступному з’їзді керівництво КНДР оцінить прогрес у досягненні стратегічних цілей і затвердить нові напрями військово-політичної політики.

Що передувало

Як повідомляв УНІАН, південнокорейські ЗМІ з посиланням на військові джерела заявили, що американський атомний ударний підводний човен USS Greeneville у вівторок прибув до порту Пусан для поповнення запасів.

Ці події відбуваються на тлі домовленостей між Сеулом і Вашингтоном щодо окремої угоди, яка має формалізувати право Південної Кореї на будівництво атомних підводних човнів.

Натомість КНДР влаштувала показові випробування нового типу висотної зенітної ракети великої дальності та показала хід робіт зі створення атомного підводного човна, на тлі загострення напруженості після заходу американського атомного підводного човна до південнокорейського порту Пусан.

