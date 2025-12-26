Курс валют у 'ПриватБанку': долар і євро дешевшають наприкінці тижня

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 42,19 грн, а євро – 50,00 грн.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" у п’ятницю, 26 грудня, знизився на 8 копійок і становить 42,20 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні подешевшав на 5 копійок і становить 49,90 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,60 гривні, а євро - за курсом 48,90 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки в "ПриватБанку" в п’ятницю подешевшав на 18 копійок і становить 42,19 гривні. Курс євро при оплаті карткою 26 грудня залишився незмінним і становить 50,00 гривень.

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

Нацбанк встановив на 26 грудня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,93 гривні за долар, таким чином українська валюта додала 22 копійки.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня також зміцнила позиції. Офіційний курс європейської валюти на п'ятницю встановлено на рівні 49,43 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 25 копійок.

Курс долара до гривні в банках України у п’ятницю знизився на 10 копійок і становить 42,25 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,80 гривні за долар.

При цьому середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав на 5 копійок і становить 49,90 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 49,20 гривні за євро.

Вас також можуть зацікавити новини: