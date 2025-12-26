Росія знову нищівно вгатила по енергетиці: 5 областей частково без світла

Міненерго працює над перерозподілом електроенергії на користь населення.

Росія вчергове вдарила по енергетиці України, що призвело до часткового знеструмлення у п’яти областях, повідомила на брифінгу заступниця міністра енергетики Ольга Юхимчук.

За її словами, станом на ранок 26 грудня, через наслідки ворожої атаки знеструмлені абоненти в Донецькій, Одеській, Миколаївській, Херсонській та Харківській областях.

"Енергетики працюють для того, аби якнайшвидше провести відновлювальні роботи", - додала заступниця міністра.

Юхимчук додала, що через наслідки систематичних атак на енергетичні об’єкти майже в усіх регіонах України 26 грудня застосовуються заходи обмеження споживання, які допомагають балансувати енергосистему.

Заступниця міністра також проінформувала про реалізацію рішення уряду про перерозподіл електроенергії на користь населення. За її словами, відомство працює спільно з Держенергонаглядом та ОВА, щоб врегулювати питання відключення споживачів, які заживлені від мереж об’єктів критичної інфраструктури.

Тобто наразі жодного скорочення тривалості графіків внаслідок обіцяного перерозподілу гігавата електроенергії не буде.

Атаки РФ на енергосистему України - останні новини

23 грудня Росія вдев’яте з початку року масовано атакувала енергосистему України. За словами президента Володимира Зеленського, під час обстрілу енергетики ворог запустив по Україні понад 650 дронів та десятки ракет.

Напередодні Різдва російська армія знову вгатила по енергетичних об’єктах України, частково залишивши без світла п'ять областей.

Різдво не стало перешкодою для продовження енергетичного терору. В ніч на 25 грудня ворог вчергове вгатив по енергетичних об’єктах, частково залишивши без світла чотири області.

9 грудня уряд ухвалив низку рішень, які, як було заявлено, спрямовані на покращення ситуації зі світлом для людей та передбачають зменшення переліку споживачів, яким не можна відключати світло навіть в умовах дефіциту електроенергії. Однак енергетичний експерт Геннадій Рябцев вважає, що українцям не варто очікувати на послаблення графіків відключень світла через обіцяний прем’єркою Юлією Свириденко додатковий гігават електроенергії для населення.

