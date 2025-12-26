Внаслідок ударів уражені елеватори, склади цивільних підприємств.

Російська армія у ніч на 26 грудня масовано атакувала енергетичну та портову інфраструктуру України – пошкоджені кілька суден, у тому числі іноземні, на місцях влучань спалахнули пожежі.

Як повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер, ворог знову атакував Одеський регіон ударними безпілотниками. Під атакою опинилися Ізмаїльський та Одеський райони області, а також Одеса.

За словами Кіпера, повітряні удари спричинили нові пошкодження на об’єктах енергетичної та портової інфраструктури. Виникли пожежі, пошкоджені адміністративні будівлі, обладнання, техніка. За даними посадовця, інформація про загиблих та постраждалих не надходила.

Він додав, що рятувальні та аварійні служби продовжують працювати на місцях, ліквідовуючи наслідки чергового російського удару по Одещині.

Очільник Одеської МВА Сергій Лисак зазначив, що в обласному центрі зафіксовано ураження об’єкта інфраструктури – внаслідок влучання БпЛА сталося загоряння. Триває обстеження прилеглої території щодо пошкоджень цивільної інфраструктури та житлових будинків.

Своєю чергою віцепрем'єр-міністр з відновлення, міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба пояснив, що РФ продовжує спроби знищити логістику морськими портами України і намагається підірвати економіку та продовольчу безпеку.

"Порти Одещини всю ніч зазнавали безперервних ворожих ударів. Внаслідок влучання безпілотників пошкоджені елеватори, склади цивільних підприємств, баржа, судна під прапорами Словаччини та Республіки Палау. На місцях влучань рятувальники ліквідовують пожежі. Працівники портів продовжують обстеження пошкоджень", - наголосив Кулеба.

Частково, за його словами, є перебої з електропостачанням, ремонтні бригади працюють над відновленням. Також, як додав міністр, під ударами російських безпілотників опинився і термінал на Миколаївщині. Пошкоджене судно під прапором Ліберії.

Удари по портах Одещини

Російська армія завдає масованих ударів по морських портах та промислових об’єктах Одещини. Зокрема, напередодні, 25 грудня, через атаку загинула цивільна людина – 57-річний чоловік, поранення отримали ще четверо цивільних. Внаслідок влучання БПЛА по об’єктах портової інфраструктури зазнали пошкоджень будівля контрольно-пропускного пункту, адміністративна будівля та транспорт на території одного з портових терміналів.

Раніше РФ завдала удару по порту "Південний", пошкодивши резервуари з рослинною олією. Внаслідок цього речовина потрапила в море. Зокрема, на узбережжі Одеси були виявлені маслянисті плями, зафіксовано загибель птахів.

