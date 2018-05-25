Поліція розшукує житомирянина, який втік з установи виконання покарань на Харківщині

Втікача у 2014 році було засуджено до 9 років позбавлення волі.

Поліція розшукує житомирянина, який сьогодні, 25 травня, втік з установи виконання покарань у Харківській області.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у відділі комунікації поліції Житомирської області.

«Поліцією встановлюється місцезнаходження Сергійчука Андрія Олеговича, 1975 р.н., який 25 травня втік з установи виконання покарань на Харківщині», - сказано у повідомленні.

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Чоловіка у 2014 році було засуджено за ч.2 ст. 186 (Грабіж), ч. 1 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України до 9 років позбавлення волі.

До арешту він проживав у Житомирі. З огляду на це поліцейські підозрюють, що розшукуваний може перебувати в обласному центрі. Пошуки втікача тривають.