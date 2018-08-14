На столичному Подолі горіла лікарня (фото)

Загиблих та травмованих внаслідок пожежі немає.

14 серпня о 02:00 до оперативно-координаційного центру рятувальників надійшло повідомлення про пожежу у лікарні на вул. Григорія Сковороди.

Як повідомили у Держслужбі з питань надзвичайних ситуацій Києва, по прибуттю вогнеборців було встановлено, що у 4-поверховій будівлі на 4-му поверсі в приміщенні аудиторії виникла пожежа на площі 15 кв. м.

О 02:35 пожежу було локалізовано, а о 02:50 – ліквідовано.

Рятувальники запобігли розповсюдженню полум’я на поруч розташовані корпуси лікарні.

До гасіння пожежі було залучено 12 одиниць основної та спеціальної техніки, а також 50 чоловік особового складу Київського гарнізону.

Загиблих та травмованих немає.

Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується.

Як повідомляв УНІАН, 2 серпня у Києві на Нивках загорілися балкони на чотирьох поверхах житлового будинку.