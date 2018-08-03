У Києві на Нивках загорілися балкони на чотирьох поверхах житлового будинку (відео)

До гасіння було залучено 22 чоловік особового складу та 7 одиниць техніки ДСНС.

У Шевченківському районі Києва в житловій багатоповерхівці загорілися балкони з п’ятого по восьмий поверхи.

Про це УНІАН повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

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«2 серпня о 18:07 у Шевченківському районі на вул. Щербаківській, 63 (колишня Щербакова) у дев’ятиповерховому житловому будинку загорілися балкони з п’ятого по восьмий поверхи. О 19:14 пожежу на площі близько 60 кв. м локалізовано, а о 20:09 ліквідовано. Жертв та постраждалих немає», - повідомили рятувальники.

Підрозділами ДСНС з верхніх поверхів врятовано 4 особи та проведено евакуацію 15 осіб.

До гасіння було залучено 22 чоловік особового складу та 7 одиниць техніки ДСНС.

Як повідомляв УНІАН, раніше біля Рибальського мосту в Києві вщент згоріла баржа.