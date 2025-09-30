Станко додала, що коли військовий звертається через рекрутинг, він потрапляє саме в ту бригаду, відділення чи взвод, куди хоче.

Найпоширеніша причина самовільного залишення частини (СЗЧ) – це сімейні обставини. У всіх є особисті проблеми, іноді військові не можуть відкритися і через це йдуть в СЗЧ, щоб їх вирішити.

Про це розповіла в етері Українського Радіо менеджерка відділення рекрутингу 128 окремої гірсько-штурмової бригади (ОГШБ) Мар'яна Станко. За її словами, друга поширена причина – це непорозуміння з командиром або особовим складом.

"Третя причина – це неможливість перевестися в інший підрозділ чи бригаду. Людина вирішує піти в СЗЧ, щоб потім рекрутуватися в бажану бригаду. Цей варіант працює на 99,9%. Людина може бути в СЗЧ 1-2 дні, за яке вона отримує адміністративну відповідальність. Натомість вона переводиться до нас", - розповіла Станко.

"Ми пробуємо людину перевести спочатку офіційно через письмову згоду чи додаток "Армія+". Але часто людині приходять відмови, що її не хочуть відпускати. Ключовий момент у тому, що командир має звертати увагу, де людина хоче служити. Це значно зменшить випадки СЗЧ", - зазначила вона.

Станко додала, що коли військовий звертається через рекрутинг, він потрапляє саме в ту бригаду, відділення чи взвод, куди хоче.

"Проте більшість людей мобілізовані і вони не обирають підрозділи, куди вони потрапляють. Після навчального центру вони потрапляють по розпорядженню в бригади. Ми не можемо забирати людей з навчального центру, коли вони до нас звертаються", - розповіла Станко.

Менеджерка відділення рекрутингу зазначила, що якщо військовий сам повернувся у свій підрозділ, до цього цілком адекватно ставляться:

"Ніхто на нього не наїжджає і проблем в підрозділі не виникає. Ми намагаємося йти на зустріч людям. Бувають проблеми, від яких ніхто не убезпечений".

Вона розповіла, що бувають випадки, коли військовий був у СЗЧ 1-2 роки і захотів долучитися до 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади.

"У такому разі ми допомагаємо людині з юридичним супроводом. Проте є інші випадки, коли людина не добровільно прийшла. У цьому випадку вирішення ситуації буде несприятливим для людини. Їй можуть дати умовний термін або інше покарання", - пояснила вона.

Проблема СЗЧ в Україні

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт, яким повертається кримінальна відповідальність за СЗЧ, повідомив Олександр Федієнко, народний депутат від "Слуги народу" 4 вересня.

Перед цим начальник відділення рекрутингу 28-ї окремої механізованої бригади Денис Швидкий зазначав, що деякі військовослужбовці після СЗЧ повертаються до своєї частини, але дуже багато бійців перейшли в іншу бригаду.

