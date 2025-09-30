У місті менш ніж за добу випала 1,5-місячна норма опадів.

В Одесі триває негода – сильний дощ, який почався вночі 30 вересня, не припиняється. Як передає кореспондент УНІАН, періодично він переходить у потужну зливу.

За даними мера міста Геннадія Труханова, станом на 18.00 в Одесі вже зафіксовано випадіння 1,5- місячної норми опадів, і прогнозують їх ще більше. Синоптики оголосили в Одесі штормове попередження III (червоного) рівня. Найближчими годинами дощ досягне критерію "надзвичайний дощ" з опадами понад 80 мм.

Багато вулиць у місті затоплені, та стали непроїзними та непрохідними. Вони перетворились на річки та озера, людям доводиться пересуватися місцями по пояс у воді. У мережу очевидці викладають відео, як молоді хлопці рятують жінок, яких ледь не унесло сильним потоком води. Видно, як потоки збивають людей з ніг, вони кличуть на допомогу. Зокрема, коли місцева жінка намагалася перейти дорогу, то впала та наковталася води. Люди пишуть, що лікарі діагностували у неї часткове утоплення.

На одному з відео видно, як зірвало потоком води кіоск з шаурмою і він поплив вулицею. Згідно з повідомленням, це сталося на вулиці Балківській.

Через зливу вже зупинився весь громадський електротранспорт – трамваї та тролейбуси, автівки затоплені.

За словами місцевих жителів, у місті через зливу відбувається щось "неймовірне". У різних районах Одеси та передмістя підтоплені десятки приватних будинків, підвалів багатоповерхівок, магазинів тощо. Очевидці повідомили УНІАН, що стоять у заторі в районі Пересипського мосту вже понад годину.

"Стоїмо у воді, не можемо проїхати… Дійсно стихійне лихо", - розповіла жителька Пересипського району, яка з середмістя не може дістатися свого дому.

Наразі на вулицях разом з комунальниками працюють добровольці цивільного захисту та рятувальники ДСНС. Вони відкачують воду з підвалів, допомагають евакуйовувати транспорт із зон підтоплення тощо.

Людей просять обирати безпечні маршрути, без необхідності не покидати свої домівки.

Відключення світла

Також зафіксовані відключення світла, які сталися через негоду. За даними ДТЕК Одеські електромережі, найскладніша ситуація в Одесі та Одеському районі. Ремонтні роботи з ліквідації наслідків негоди тривають і продовжуватимуться протягом ночі попри затяжну зливу, підтоплені дороги та проїзди. Йдеться, що залучені всі необхідні бригади. Станом на 18:00, вівторка без світла залишаються 23,7 тис. клієнтів компанії в 18 селах і містечках.

Енергетики застерігають, що в ніякому разі не можна наближатися до ліній електропередачі.

Школи працюватимуть дистанційно

Завтра, 1 жовтня, заклади загальної середньої освіти Одеси працюватимуть у дистанційному форматі.

Як повідомила директорка Департаменту освіти та науки Одеської міської ради Олена Буйневич, таке рішення ухвалено через необхідність ліквідувати наслідки негоди: у частині шкіл зафіксовано підтоплення класів, груп та укриттів.

Водночас функціонування чергових груп та класів початкової школи буде забезпечено.

Як писав УНІАН, в Одесі через зливу, яка почалася вночі, зранку вже була підтоплена частина вулиць, відключалися світлофори, на кількох маршрутах громадський електротранспорт припиняв курсувати. Люди повідомляли про "озера", що утворились через дощ, та казали, що не можуть вийти з домівок. У мерії сказали, що сотні комунальників намагаються усунути наслідки негоди. Схода ситуація була у місті Чорноморськ.

