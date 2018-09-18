У Києві будівельники "упустили" металеву конструкцію з 21 поверху - загинула жінка (відео)

Загибла унаслідок падіння конструкції - продавчиня, яка у цей момент виходила з магазину.

У Києві під час ремонту у багатоповерхівці будівельники не втримали металеву огорожу й упустили її.

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Подія сталася на Клавдіївській вулиці Святошинського району столиці, повідомляє на своїй сторінці у Facebook "Київ оперативний".

Зазначається, що металева конструкція впала з 21-го поверху, де її намагалися встановити будівельники, просто на жінку. Від травм вона загинула на місці. Це була продавчиня магазину в цьому ж будинку.

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