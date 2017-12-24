Обвал стіни у центрі Києва: 4 будинки залишилися без газу, з-під завалу витягли BMW та Lexus

У Київській міськдержадміністрації повідомили, що внаслідок сьогоднішнього обвалу цегляної стіни між дворами на вул. Антоновича, 14-Б, без газу залишилися 4 будинки. Про це йдеться у повідомленні прес-служби КМДА.

«У результаті обвалу пошкоджена газова труба низького тиску, внаслідок чого без газу залишилось 4 житлові будинки. Наразі на місці працюють робітники «Київгазу», які проводять підключення газу в трьох будинках, 4-й будинок буде підключений протягом середи наступного тижня», - повідомили в КМДА.

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Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Голосіївського району проводить роботи з прибирання цегляної стіни.

За інформацією КМДА, пошкоджені внаслідок обвалу автомобілі BMW та Lexus вже витягли з-під завалу.

Пізніше в КМДА уточнили, що між дворами на вул. Антоновича, 14-Б стався обвал забору з цегли, тоді як спочатку конструкцію, що обвалилася, називали підпірною стінкою.

Як повідомляв УНІАН, в результаті обвалу люди не постраждали. У ЗМІ припускали, що цегляна стіна стояла у дворі між будинками для запобігання зсуву грунту.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно у Миколаєві від берега відірвався пішохідний міст.