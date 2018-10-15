Депутат Київради вистрілив собі в живіт під час чищення нагородної зброї - він в реанімації

Зараз він знаходиться в реанімації, його стан стабільний.

Депутат Київської міської ради Петро Кузик дістав поранення, коли чистив нагородну зброю. Про це у соціальній мережі Facebook повідомила прес-секретар партії ВО "Свобода" Христя Равлюк. Читайте такожУ Коцюбинському під Києвом невідомі спалили сім автомобілів (фото, відео) "12 жовтня голова Київської міської організації ВО "Свобода", депутат Київської міської ради Петро Кузик чистив нагородну, зареєстровану зброю, і стався нещасний випадок, внаслідок якого він потрапив в реанімацію. Стан стабільний", - повідомила вона. За даними ЗМІ, депутат вистрілив собі в живіт. Як повідомляв УНІАН, раніше в Києві на "Лісовий" відбулася стрілянина і бійка.

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