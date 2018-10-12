У Києві на "Лісовій" сталася стрілянина і бійка (фото, відео)

Поліцейські ввели план «Перехоплення».

На станції метро «Лісова» біля парку Кіото сталася бійка. Кілька людей кавказької національності до напівсмерті побили одного й завдали суттєвих травм другому.

Інцидент стався у четвер, 11 жовтня, близько 23:30, передає "Інформатор".

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Очевидець Олександр, розповів, що він їхав у бік Лісового масиву на своїй машині, коли побачив бійку на проїжджій частині. За його словами, близько п'яти осіб запекло били двох чоловіків. Вони вистрілили з пневматичної зброї і розбили йому обличчя, після чого постраждалий підбіг до автомобіля кривдників і почав ламати двері. Нападники повалили його на землю і били ногами. Потім чоловіка вдарили головою об кут автобуса, який стояв поруч. Зі слів свідка, постраждалий чоловік був ініціатором бійки.

Очевидці викликали поліцію і швидку допомогу. Коли нападники це помітили, вони швидко сіли в автомобіль ВАЗ 2107 та зникли з місця злочину. Ні номерів машини, ні облич агресорів чоловік не запам'ятав.

У зв'язку з цим поліцейські ввели план «Перехоплення». За даними правоохоронців, потерпілий чоловік вижив, хоча отримав дуже серйозні травми. Медики госпіталізували його. Його друг, який теж отримав травми, спочатку залишився на місці події, а потім вирушив в лікарню до свого товариша.

Як повідомляв УНІАН, на автодорозі Херсон-Феодосія-Керч біля увечері 10 жовтня невідомі особи, які перебували в автомобілі, обстріляли іншу машину з людьми.