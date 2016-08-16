ПриватБанк оголосив нагороду в 25 тисяч гривень за впіймання львівських підривників банкоматів

Як повідомили в Службі Безпеки банку, злочин було скоєно в ніч на 16 серпня у Львові на вулиці Генерала Чупринки. Невідомі зловмисники, одягнені в балаклави, чорний одяг, один з них в білу кепку, проникли в цілодобову зону самообслуговування відділення і за допомогою вибухового пристрою з дистанційним приводом підірвали банкомат Приватбанку. В результаті вибуху банкомат отримав серйозні ушкодження, так само були пошкоджені двері зони самообслуговування відділення.

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У той же час, за даними співробітників банку, підривники не змогли пошкодити сейфову частину банкомату і дістатися до коштів, які в результаті вибуху не постраждали. Зловмисники зникли з місця злочину в бік вулиці Сахарова по трамвайній лінії.

Служба Безпеки наголошує, що за будь-яку інформацію про особу грабіжників, яка допоможе швидше їх затримати, джерелу інформації буде виплачено винагороду в розмірі 25 тис. грн. Передати інформацію до банку можна за телефонами (056) 716-35-02 або (067) 565-12-34, електронною поштою security@privatbank.ua, а також будь-яким іншим зручним вам способом. Анонімність гарантується.