В Києві затримали чоловіка, який з ножем накинувся на касира обмінника

Як повідомляє відділ комунікації Головного управління поліції Києва, подія сталася зранку на вулиці Великій Васильківській.

«Жінка підійшла до приміщення обміну валют, де працювала касиром. Ззаду до неї підкрався невідомий чоловік та наказав віддати йому цінні речі. У разі відмови розбійник погрожував застосувати ніж», - йдеться у повідомленні.

Касир віддала жіночу сумку з грішми. Зловмисника затримали правоохоронці, які почули крик про допомогу.

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Ним виявився 41-річний уродженець Кіровоградської області. Пояснювати свій вчинок чоловік відмовився.

Слідчим відділом Голосіївського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.187 (розбій) Кримінального кодексу України.

Затриманому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує до 7 років ув’язнення.