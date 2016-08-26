У Миколаєві озброєні люди в масках витягли з машини 2,5 мільйона гривень (фото)

Як повідомляє відділ комунікації поліції Миколаївської області, повідомлення про пограбування надійшло сьогодні, 26 серпня, близько 12:30.

За даними поліції, зловмисники вистрілили у бокове заднє скло автомобіля Lada Priora і забрали із салону сумку, в якій, за словами заявника, було понад 2,5 мільйона гривень.

«Після скоєного нападники втекли на автомобілі темного кольору», - повідомили в поліції.

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На місці події працює слідчо-оперативна група Заводського відділу поліції і експерти.

Розпочато кримінальне провадження за ознаками ч.4 ст.187 КК України (розбій), що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років з конфіскацією майна.

Встановлюються особи злочинців і транспортний засіб, на якому вони втекли.

Поліція розшукує свідків розбійного нападу.